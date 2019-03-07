11 человек спасли при пожаре в ЖК "Краун Плаза" в Астане

Астана. 11 января. Kazakhstan Today - В Астане произошел пожар в жилом комплексе "Краун Плаза", спасены 11 человек, передает Kazakhstan Today.





11 января, в 17.04, на пульт противопожарной службы поступило сообщение о пожаре в ЖК "Краун Плаза" по улице Сыганак в Астане. Пожар произошел в квартире на 4-м этаже на площади 10 квадратных метров. Силами пожарных подразделений спасено 11 человек", - сообщила пресс-служба Комитета по ЧС МВД РК.





Пожар локализован в 17.19 и ликвидирован в 17.25. Жертв и пострадавших нет.





В тушении пожара были задействованы 17 сотрудников и четыре единицы пожарной техники ДЧС Астаны.





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