В Мехико вместе с поездом обрушился метромост, погибли 15 человек

Фото Reuters

МЕХИКО. 4 МАЯ - Страшная авария произошла сегодня в Мехико. Во время движения поезда метро обрушился метромост, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По данным Reuters , в результате катастрофы погибли по меньшей мере 15 человек, 70 пострадали.

Инцидент произошел в понедельник, в 22.25 по местному времени (06.25 вторника по московскому времени), по ходу следования поезда между станциями "Оливос" и "Тесонко", - сообщает ТАСС .

Генеральная прокуратура Мехико на своей странице в Твиттере сообщила, что на место происшествия направлены специалисты для помощи пострадавшим.

Я направляюсь сейчас к месту происшествия на линии 12, проинформирую по прибытии", - написала мэр Мехико Клаудиа Шейнбаум в Twitter. Позднее она сообщила, что находится на месте происшествия и координирует работу ситуационного центра.

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