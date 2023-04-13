Массовое отравление в Актау: 16 медиков попали в больницу после ауызашара
Актау. 12 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Массовое отравление произошло в Актау. 16 врачей попали в больницу после ауызашара в одном из ресторанов города.
В тот вечер в ресторане среди гостей ресторана были 50 медиков, сообщила изданию Lada терапевт, врач-пульмонолог Индира Атажанова.
По ее словам, врачи почувствовали недомогание после ауызашара в одном из ресторанов Актау.
Пока мы не можем озвучить ресторан, в котором был организован ауызашар. Мы ведем с ними переговоры, чтобы прояснить ситуацию. В общей сложности отравились 50 человек - все они медики, у каждого из которых по 150 пациентов. Ситуация ужасная, не ожидали, что все так обойдется", - рассказала Атажанова.
В пресс-службе акимата Актау подтвердили информацию. По их данным, 10 апреля в одном из ресторанов города был проведен ауызашар, на который пригласили врачей из медучреждений районов и города. Всего в застолье участвовало 50 человек.
В больницу с симптомами кишечной инфекции госпитализированы десять врачей, они получают лечение", - рассказала заведующая инфекционным отделением Мангистауской областной многопрофильной больницы Гульбану Нуржанова.
Всего с симптомами отравления в больницу обратились 16 человек.
У пациентов была высокая температура, рвота, жидкий стул, всеобщая интоксикация - все то, что наблюдается при острой кишечной инфекции. Врачи приняли необходимые меры, ведется лечение, угрозы для жизни нет", - рассказали медики.
Результаты анализов будут известны в течение трех-четырех дней.
Для справки:
Ауызашар - вечерний прием пищи во время месяца Рамазан. Проводится после вечерней молитвы по местному времени. На него приглашают гостей. Как правило, во время трапезы подают мясные блюда и различные деликатесы.
Напомним, в конце марта в Шымкенте произошло массовое отравление школьников - участников республиканской олимпиады. 15 детей были доставлены в инфекционную больницу с рвотой, диареей, болями в животе и высокой температурой. На месте был развернут оперативный штаб для выяснения обстоятельств и принятия соответствующих мер. Выяснилось, что все 15 заболевших детей проживали в общежитии № 5. В столовой общежития, где питались школьники, была обнаружена кишечная палочка.
Организаторы олимпиады получили строгие выговоры за массовое отравление детей.