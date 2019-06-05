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Ташкент. 4 июня. Kazakhstan Today - 16 рабочих из Узбекистана отравились бытовым газом в Караганде, передает Kazakhstan Today.

По информации посольства нашей страны в Казахстане, 3 июня 2019 года в 0.15 в Караганде зафиксирован факт отравления бытовым газом 16 граждан Узбекистана... По предварительной версии компетентных органов Казахстана, происшествие произошло в результате утечки угарного газа из бензинного агрегата в новостроящемся доме, где узбекские граждане выполняли ремонтные работы", - сообщило Министерство иностранных дел Узбекистана.

Пострадавшие были госпитализированы с диагнозом "ингаляционное отправление бытовым газом, в том числе угарным газом, средней степени тяжести. Токсикогипоксическая энцефалопатия".

Органами правопорядка Караганды ведется разбирательство с целью выяснения причин и последствий чрезвычайной ситуации.

В ведомстве со ссылкой на устные данные отделения токсикологии областного медицинского центра Караганды назвали имена пострадавших: Хусанов Сардор, 2001 года рождения; Джураев Валентин, 1998 года рождения; Хусанов Шарип, 1973 года рождения; Точканов Алишер, 1996 года рождения; Неъматов Бахадур, 1992 года рождения; Элбаев Одил, 1986 года рождения; Елбаев Фарух, 1992 года рождения; Точканов Шахзод, 1999 года рождения; Точканов Дастан, 1995 года рождения; Точканов Айбек, 1996 года рождения; Искандаров Обид Саллоходинович, 1995 года рождения; Самиев Азбек, 1998 года рождения; Хусанов Эгамберди, 1976 года рождения; Маурутов Иззат, 1991 года рождения; Хусанов Нияз, 1990 года рождения; Хусанов Кобонует, 1982 года рождения.

Из указанных пострадавших граждан Э. Хусанов, И. Маурутов, Н. Хусанов и К. Хусанов покинули приемный покой в связи со стабильным состоянием здоровья", - отметили в МИД Узбекистана.

Посольство республики держит данный вопрос на контроле и открыло "горячую линию" +7 7772182020.

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