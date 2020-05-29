В результате массовой драки в Шымкенте 17-летний парень впал в кому

Шымкент. 28 мая. Kazakhstan Today - Массовая драка произошла в Шымкенте. В итоге 17-летний парень впал в кому, передает Kazakhstan Today.

Массовая драка произошла на окраине Шымкента, в микрорайоне Маятас. По рассказам родственников пострадавшего, ночью 22 мая парень вышел к двум друзьям. На улице они встретили толпу других ребят, с которыми уже конфликтовали раньше. Завязалась драка, двое пострадали, но особенно досталось Абзалу Уткурову, сообщает телеканал Astana.TV .

Брат пострадавшего рассказал, что об его голову разбили шлакоблок.

Из уха текла кровь, из головы. На пальцах не было ногтей. С особой жестокостью его избили. Мой братишка сам спортсмен. 7-8 человек били его. Но в драке участвовало гораздо больше людей. Около 15 человек сейчас проходят по делу. Говорят, что четверо из них с санкции суда взяты под стражу. Но я хочу, чтобы всех привлекли к ответственности. Даже тех, кто просто стоял и не разнимал", - сказал брат пострадавшего Алмас Уткуров.

Сейчас парень в коме и неизвестно поправится ли он. Врачи оценивают состояние как критическое.





Родственники просят, чтобы Абзала лечили более опытные хирурги из столицы. С этой просьбой брат потерпевшего обратился к Елжану Биртанову через соцсети. Министр здравоохранения написал, что возьмет ситуацию под контроль.

По поручению министра здравоохранения сказали, что до 6 вечера сюда прибудет санавиация. Его либо заберут, либо оттуда отправят врачей. Здесь будет консилиум. В этом нас заверил заместитель руководителя городского управления здравоохранения. Я лишь прошу, чтобы опытные медики взяли ситуацию под контроль", - пояснил Алмас Уткуров.

Врачи областной детской больницы заявляют, что госпитализировать пострадавшего в столицу сейчас нельзя. Пациента могут потерять. Заверяют, что весь процесс согласовывают со специалистами Национального центра нейрохирургии.

Все лечения проводятся по протоколу. 2 раза в день мы выходим на связь по телемедицине, дистанционно со специалистами научного центра. Лечение согласовано. Как стабилизируется состояние, их рекомендация: "Мы приедем, проконсультируем и в дальнейшем будем решать", - рассказал заместитель главного врача областной десткой больницы Алмат Байсалов.

В полиции и прокуратуре подробности массовой драки не раскрывают. Учитывая, что участники потасовки - несовершеннолетние, дело засекретили. Прокуроры ссылаются на статью о недопустимости разглашения данных досудебного расследования.

По словам родственников, некоторые из подозреваемых пустились в бега.

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