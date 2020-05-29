В результате массовой драки в Шымкенте 17-летний парень впал в кому

Массовая драка произошла на окраине Шымкента, в микрорайоне Маятас. По рассказам родственников пострадавшего, ночью 22 мая парень вышел к двум друзьям. На улице они встретили толпу других ребят, с которыми уже конфликтовали раньше. Завязалась драка, двое пострадали, но особенно досталось Абзалу Уткурову, сообщает телеканал Astana.TV.
Брат пострадавшего рассказал, что об его голову разбили шлакоблок.
Из уха текла кровь, из головы. На пальцах не было ногтей. С особой жестокостью его избили. Мой братишка сам спортсмен. 7-8 человек били его. Но в драке участвовало гораздо больше людей. Около 15 человек сейчас проходят по делу. Говорят, что четверо из них с санкции суда взяты под стражу. Но я хочу, чтобы всех привлекли к ответственности. Даже тех, кто просто стоял и не разнимал", - сказал брат пострадавшего Алмас Уткуров.
Сейчас парень в коме и неизвестно поправится ли он. Врачи оценивают состояние как критическое.
Родственники просят, чтобы Абзала лечили более опытные хирурги из столицы. С этой просьбой брат потерпевшего обратился к Елжану Биртанову через соцсети. Министр здравоохранения написал, что возьмет ситуацию под контроль.
По поручению министра здравоохранения сказали, что до 6 вечера сюда прибудет санавиация. Его либо заберут, либо оттуда отправят врачей. Здесь будет консилиум. В этом нас заверил заместитель руководителя городского управления здравоохранения. Я лишь прошу, чтобы опытные медики взяли ситуацию под контроль", - пояснил Алмас Уткуров.
Врачи областной детской больницы заявляют, что госпитализировать пострадавшего в столицу сейчас нельзя. Пациента могут потерять. Заверяют, что весь процесс согласовывают со специалистами Национального центра нейрохирургии.
Все лечения проводятся по протоколу. 2 раза в день мы выходим на связь по телемедицине, дистанционно со специалистами научного центра. Лечение согласовано. Как стабилизируется состояние, их рекомендация: "Мы приедем, проконсультируем и в дальнейшем будем решать", - рассказал заместитель главного врача областной десткой больницы Алмат Байсалов.
В полиции и прокуратуре подробности массовой драки не раскрывают. Учитывая, что участники потасовки - несовершеннолетние, дело засекретили. Прокуроры ссылаются на статью о недопустимости разглашения данных досудебного расследования.
По словам родственников, некоторые из подозреваемых пустились в бега.
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