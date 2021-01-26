В 2020 году в дорогах РК погиб 741 человек

Нур-Султан. 25 января. Kazakhstan Today - В 2020 года на автомобильных дорогах международного и республиканского значения произошло 2154 дорожно-транспортных происшествия, передает Kazakhstan Today.

В сравнении с аналогичным периодом 2019 года количество ДТП уменьшилось на 15% (или на 393 происшествия) и травмированных на 23% (или 1007 человек), также отмечается снижение числа погибших на 27% (или 278 человек)", - сообщили в пресс-службе Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

По данным ведомства, за 12 месяцев 2020 года на дорогах погиб 741 человек, травмы различной степени тяжести получили 3304 человека.

Анализ показал увеличение количества ДТП в ЗКО (4%), Карагандинской (8%) и Кызылординской (7%) областях.

По количеству погибших идет рост в Павлодарской области (6%) и СКО (42%). По количеству пострадавших наблюдается увеличение в Карагандинской (18%) и Костанайской (6%) областях.

Специалисты отмечают, что основной причиной дорожно-транспортных происшествий является несоблюдение правил дорожного движения, в 37,9% - превышение скорости.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства