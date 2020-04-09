Один человек погиб, около 30 получили травмы во время урагана в Акмолинской области

Кокшетау. 8 апреля. Kazakhstan Today - В Акмолинской области устраняют последствия мощного урагана, прошедшего по ее территории минувшим днем и ночью, передает Kazakhstan Today.

Вчера, 7 апреля, на территорию нашей области обрушился мощный ураган. Из-за сильного ветра, порывами более тридцати метров в секунду, прервано электроснабжение в областном центре и ряде районов области. Повреждены кровли крыш жилых домов, социальных объектов. Порядка 30 человек получили травмы различной степени тяжести. К сожалению, стихия унесла жизнь одного человека в Бурабайском районе. Я выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего. Сейчас все силы коммунальных и служб ЧС направлены на устранение последствий природной стихии в регионе", - сообщил аким Акмолинской области Ермек Мыржакпаев.

Он призвал граждан сохранять спокойствие и сообщил, что в настоящее время в области ведется подсчет ущерба.

Все объекты будут восстановлены. Пострадавшим будет оказана необходимая помощь. В сложившихся условиях очень важно сохранять спокойствие, не поддаваться панике и проявлять гражданскую ответственность. Только так и только вместе мы сможем преодолеть все трудности", - отметил аким.

По данным областного ДЧС, из-за урагана в 189 населенных пунктах было нарушено электроснабжение.

Силами АО "АРЭК" и ТОО "Кокшетау Энерго" в 51 населенном пункте возобновлена подача электроэнергии, в 138 продолжается. Ведется подсчет абонентов. Работы по восстановлению осложнены в связи с труднодоступностью на участки повреждения. Прорабатывается их подключение через альтернативные линии электропередач. Полное и качественное восстановление электроэнергии будет возможно с улучшением погодно-климатических условий", - отметили в пресс-службе ДЧС.

Сообщается, что зафиксирован срыв кровли в городах Кокшетау и Степногорск, а также в 12 районах на 43 социальных объектах. Это школы, больницы, детские сады, 70 жилых и 6 коммерческих объектов.

В Урумкайском сельском округе Бурабайского района при срыве кровли на Машинном дворе ТОО погиб мужчина 1980 года рождения.

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