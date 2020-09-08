В Акмолинской области за выходные произошло 4 ДТП, пострадал 21 человек

Кокшетау. 7 сентября. Kazakhstan Today - За прошедшие выходные в Акмолинской области произошло четыре дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадал 21 человек, один из них от полученных травм скончался, передает Kazakhstan Today.

Серьезное ДТП произошло на трассе Жалгызкудук - Кабанбай батыра. Водитель автомашины Аudi 80, двигаясь из села Жалгызкудук в направлении села Жарлыкол, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с машиной Mercedes Sprinter. За рулем Mercedes Sprinter был 38-летний житель Нур-Султана, в салоне автомобиля было 18 пассажиров.

В результате столкновения Mercedes Sprinter опрокинулся на правый бок, а Audi 80 съехала в кювет. В результате ДТП пассажиры Mercedes Sprinter с различными диагнозами доставлены в медучреждения столицы", - сообщили в пресс-службе областного ДП.

Еще одна авария произошла на 32-м километре автодороги Нур-Султан - Кабанбай-батыр - Темиртау.

Был совершен наезд на пешехода. Стражи порядка установили, что 22-летний водитель автомашины марки "АЗ-2114" двигаясь в направлении Нур-Султана, допустил наезд на 38-летнего жителя села Кабанбай батыра, который переходил проезжую в неустановленном месте. В результате ДТП 38-летний мужчина от полученных травм скончался в городской больнице Нур-Султана", - проинформировали в полиции.

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