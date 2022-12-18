В Экибастузе 90% многоэтажек уже прогрелись, однако горожане жалуются на холод в квартирах

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Аварийно-восстановительные работы на магистральных сетях к 15 декабря полностью завершены

Экибастуз. 17 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Аким города в ходе очередного заседания оперативного штаба, прошедшего под руководством главы региона заявил, что система отопления Экибастуза большей частью отбалансирована, - Аким города в ходе очередного заседания оперативного штаба, прошедшего под руководством главы региона заявил, что система отопления Экибастуза большей частью отбалансирована, сообщает пресс-служба акимата Экибастуза.





По словам Аяна Бейсекина, жалобы на недостаточно комфортную температуру еще поступают, но 90% остававшихся без тепла многоэтажек уже прогрелись. Как и планировалось, аварийно-восстановительные работы на магистральных сетях к 15 декабря полностью завершены.





При этом в многочисленных комментариях в социальных сетях акимата жители Экибастуза пишут о низкой температуре в домах. По словам горожан, столбики термометров колеблются от 9 до 13 градусов.





В свою очередь жилищная инспекция заявляет, что работы по возврату в температурный график продолжаются, в связи с чем отдельные микрорайоны и дома получают теплоснабжение на низких параметрах. Информацию о качестве теплоснабжения почти на ежедневной основе получают диспетчеры услугодателя.





Резкий подъем параметров по всем направлениям влечет создание новых аварий и повреждений и полную потерю теплоснабжения на отдельных участках. Начисление будет произведено согласно фактическому потреблению гигакаллорий по показаниям приборов учета. Дома с недогревом включены в работу комиссий по слабому теплоснабжению", - добавили в инспекции.





По информации акимата, подходят к концу текущие внутриквартальные ремонты. В них задействованы 126 человек. Продолжаются работы по возмещению ущерба жителям города.





Всего от экибастузцев было принято 905 заявлений. По результатам комиссионного обследования в 244 жилищах выявлены повреждения различной степени. 53 квартирам потребовались масштабные ремонты, в 38 из них работы уже близятся к завершению. Десять задействованных бригад обеспечены всеми необходимыми материальными ресурсами", - сообщил Аян Бейсекин.





По словам генерального директора АО "Павлодарэнерго" Вадима Лесина, с учетом погодных условий в городе продолжат работу по переврезке и устранению незначительных порывов на внутриквартальных сетях. Дополнительно ремонтируются и вводятся в строй резервные насосы.





Аким области подчеркнул, что при проведении работ важно сохранить устойчивые параметры теплоподачи с отключением минимального количества домов.





Асаин Байханов призвал руководство Экибастуза и теплоснабжающей организации, не зацикливаясь на текущем моменте, с привлечением всех заинтересованных сторон готовить перспективные планы реконструкции действующих городских сетей и уже сейчас продумать предстоящие весенние и осенние гидравлические испытания с заменой неисправной и установкой дополнительной запорной арматуры, которая сокращает сектора отключения.





Как сообщалось ранее, в конце ноября произошла авария на теплосетях в Экибастузе, в результате чего потребители остались без тепла в 30-градусный мороз. От отопления были отключены жилые дома, а также социальные объекты: школы, детские сады и больницы.





Прокуратура Павлодарской области завела уголовное дело по факту ЧП. Его расследованием занимается специальная комиссия.





Позже первый вице-премьер Роман Скляр озвучил предварительные причины аварии. По его словам, из-за ошибочных действий персонала станции в сети повысилось давление, что привело к множеству порывов на теплотрассах, а это в свою очередь привело к остановке котлов.





Как стало известно, оставшимся без тепла экибастузцам не будут выставлять счета за отопление. Пострадавшим от ЧП в Экибастузе предпринимателям возместят ущерб.





Заместитель премьер-министра - министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин заявил , что к аварии на ТЭЦ Экибастуза привела тарифная политика.





В ответ на заявление министра депутат Айкын Конуров заявил, что произошедшее в Экибастузе нельзя назвать аварией.





Это отказ всей системы, который был делом времени", - заявил в своем депзапросе на имя премьер-министра Алихана Смаилова мажилисмен.





На расширенном заседании правительства с участием президента Касым-Жомарта Токаева заместитель премьер-министра Роман Скляр назвал аварию на теплосетях Экибастуза крупнейшей за всю историю города. По словам Скляра, в первые часы аварии было 70 прорывов, из них 15 - крупные.



