Три пассажира погибли при столкновении автобуса и грузовика на трассе Атырау - Уральск

Атырау. 26 февраля. Kazakhstan Today - На трассе Атырау -Уральск столкнулись грузовик и автобус. В результате аварии три пассажира погибли, 20 - ранены, передает Kazakhstan Today.

Сообщение об аварии поступило на пульт ДЧС в 14.24. По предварительным данным, маршрутный автобус DAEWOO, следовавший из Уральска в Атырау, столкнулся с грузовиком марки Volvo. В результате погибли три пассажира автобуса (две женщины и мужчина), около 20 получили травмы различной степени тяжести. Пострадавших доставили в Коктогайскую сельскую врачебную амбулаторию для оказания первой медицинской помощи. Организована их доставка в лечебные учреждения Атырау, пишет портал azh.kz .

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