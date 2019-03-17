Под завалами обрушившегося в Астане здания найдено тело погибшей женщины

Астана. 16 марта. Kazakhstan Today - Минувшей ночью спасатели обнаружили под завалами обрушившегося в Астане здания тело женщины, передает Kazakhstan Today.

Тело женщины найдено в 01.18, сообщили в КЧС.

Как сообщалось ранее, в пятницу, в 17.06, на пульт ДЧС поступило сообщение о происшествии в двухэтажном здании ТОО "МолПродуктсервис" по шоссе Алаш. Установлено, что произошло обрушение потолочного перекрытия между первым и вторым этажами на предварительной площади 300 квадратных метров. Предварительная причина обрушения - взрыв газового баллона. В результате происшествия трех человек доставили в больницу.

В результате взрыва двух пострадавших, 1991 и 1970 года рождения, с термическими ожогами II-III степени доставили в отделение интенсивной терапии Городской больницы №1. Еще одну пострадавшую, 1979 года рождения, доставили в НИИТО. Диагноз определяется", - проинформировали в ДЧС Астаны.

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