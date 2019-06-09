Алматы. 8 июня. Kazakhstan Today - Казахстанские сейсмологи зарегистрировали землетрясение на территории Китая магнитудой 4,8, передает Kazakhstan Today.

Сетью сейсмических станций ГУ "Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция" 8 июня 2019 года, в 03.47 (7 июня 2019 года в 21.47 по Гринвичу), зарегистрировано землетрясение.

Эпицентр землетрясения расположен в 319 километрах на юго-восток от Алматы, на территории Китая.

Энергетический класс землетрясения - 11,1. Магнитуда MPV - 4,8. Глубина - 25 километров.

Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет.

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