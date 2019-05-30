В 300 километрах на юг от Алматы произошло землетрясение магнитудой 4,4

Алматы. 29 мая. Kazakhstan Today - В 300 километрах на юг от города Алматы произошло землетрясение магнитудой 4,4, передает Kazakhstan Today.

Сетью сейсмических станций ГУ "Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция" 29 мая 2019 года, в 11.23 (29 мая в 05.23 по Гринвичу), зарегистрировано землетрясение.

Эпицентр землетрясения расположен в 300 километрах на юг от города Алматы, на территории Китая.

Энергетический класс землетрясения 10,2. Магнитуда MPV 4,4. Глубина 10 километров.

Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет.

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