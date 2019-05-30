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В 300 километрах на юг от Алматы произошло землетрясение магнитудой 4,4

29.05.2019, 14:34 9802
Алматы. 29 мая. Kazakhstan Today - В 300 километрах на юг от города Алматы произошло землетрясение магнитудой 4,4, передает Kazakhstan Today.
 
Сетью сейсмических станций ГУ "Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция" 29 мая 2019 года, в 11.23 (29 мая в 05.23 по Гринвичу), зарегистрировано землетрясение. 
 
Эпицентр землетрясения расположен в 300 километрах на юг от города Алматы, на территории Китая. 
 
Энергетический класс землетрясения 10,2. Магнитуда MPV 4,4. Глубина 10 километров.        
 
Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет.
 
 

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