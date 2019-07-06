Фото: kokshetau.asia

Кокшетау. 5 июля. Kazakhstan Today - В Кокшетау в результате столкновения маршрутного автобуса с легковым автомобилем пострадали шесть человек, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области, 5 июля, в 14.00, в управление полиции Кокшетау поступило телефонное сообщение о том, что на пересечении проспекта Н. Назарбаева и улицы Ауельбекова произошло дорожно-транспортное происшествие.

"Водитель маршрутного автобуса № 1 марки ПАЗ, двигаясь по улице Ауельбекова, при осуществлении поворота на проспект Н. Назарбаева, не уступил дорогу автомашине марки "Тойота-Камри", движущейся по улице Ауельбекова, из-за чего произошло столкновение. В результате ДТП пострадали три пассажира маршрутного автобуса, которые были доставлены в Акмолинскую областную больницу. В лечебное учреждение также доставлены три пассажира иномарки. Водители не пострадали", - проинформировали в ведомстве.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, назначены судебно-медицинские экспертизы.

После установления степени тяжести полученных телесных повреждений пассажирами, будет решаться вопрос о квалификации данного ДТП", - отметили в пресс-службе.

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