Пять человек погибли в ДТП при столкновении микроавтобуса с грузовиком в Туркестанской области

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Шымкент. 16 июля. Kazakhstan Today – Пять человек погибли при столкновении микроавтобуса с грузовиком на трассе Шымкент - Жибек жолы, сообщили в пресс-службе ДП Туркестанской области.

Сегодня, примерно в 13.15, на автодороге Шымкент-Жибек жолы произошло дорожно-транспортное происшествие. Микроавтобус "Мерседес" въехал в впереди движущийся КамАЗ. В результате ДТП на месте происшествия погибли 5 пассажиров микроавтобуса. Водитель "Мерседеса" и еще шесть его пассажиров доставлены в больницу с различными травмами", - говорится в сообщении.

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР Казыгуртского РОП по статье 345 (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами) УК РК.

Проводится досудебное расследование. Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.

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