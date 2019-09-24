Шымкент. 23 сентября. Kazakhstan Today - В Туркестанской области задержали скрывшегося с места ДТП водителя, передает Kazakhstan Today.

В сентябре текущего года в Арысский РОП поступило сообщение о том, что неустановленная машина сбила пешехода и скрылась с места ДТП. От полученных травм пешеход скончался на месте происшествия.

Данный факт зарегистрировали в ЕРДР Арысского РОП по двум статьям УК РК: 345 (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствам) и 347 (Оставление места дорожно-транспортного происшествия). С места ДТП полицейские изъяли обломки от скрывшейся автомашины и другие вещественные доказательства", - сообщили в департаменте полиции области.

Как сообщили в ведомстве, в тот же день полицейские установили владельца автомашины и направили во все городские и районные подразделения полиции ориентировки на подозреваемого.

"В ходе розыскных мероприятий полицейские обнаружили автомашину в Ордабасинском районе, которую оставил подозреваемый. Сотрудники Арысского РОП сразу же приступили к ОРМ и на следующий день задержали подозреваемого на одной из улиц города Ленгера Толебийского района. Им оказался житель города Шымкента. На сегодняшний день подозреваемый арестован. Собранные материалы досудебного расследования по данному факту направлены в суд", - проинформировали в полиции.

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