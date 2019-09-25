Кокшетау. 24 сентября. Kazakhstan Today - В Акмолинской области мужчина погиб под колесами грузовика, у которого отказали тормоза, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в областном департаменте полиции, 21 сентября в дежурную часть Аршалынского РОП поступило телефонное сообщение от сотрудника пункта взимания платы АО НК "КазАвтоЖол" о несчастном случае.

"У грузового автомобиля марки ЗИЛ-130, следовавшего в город Нур-Султан на торговый рынок "Шапагат", при подъезде к терминалу на пункте взимания платы отказали тормоза. В это время 35-летний пассажир, житель Кызылорды, выпрыгнул из машины для того, чтобы поднять шлагбаум во избежание столкновения грузовой машины со шлагбаумом. В результате, оступившись, упал на проезжую часть, где его зажало между платформой для терминала оплаты и колесами автомашины, мужчина от полученных травм, несовместимых с жизнью, скончался на месте происшествия", - проинформировали в ведомстве.

Происшествие зарегистрировано в Едином реестре досудебных расследований. Возбуждено уголовное дело по статье 001 (Смерть лица) УК РК. В данное время проводится досудебное расследование.

Кроме того, 20 сентября, в 14.45, в одном из районных центров Акмолинской области водитель автомобиля марки "Лада Гранта" допустил наезд на перебегавшую в неустановленном месте 59-летнюю жительницу села.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадавшая скончалась в карете скорой помощи по дороге в больницу. За рулем такси "Лада Гранта" находился 22-летний водитель, ранее судимый по части 3 статьи 293, экспертиза показала, что он не был в состоянии алкогольного опьянения.

По факту ДТП проводится досудебное расследование по части 3 статьи 345 УК РК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть человека). Полиция занимается расследованием инцидента.

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