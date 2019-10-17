Пожар в пятиэтажке Тараза потушен, жителей разместили в соседней школе

Тараз. 16 октября. Kazakhstan Today - Пожар в пятиэтажке Тараза потушен. Жителей дома временно разместили в расположенной рядом школе-интернате, передает Kazakhstan Today.

Принятыми мерами пожар локализован в 16.41 на площади 840 квадратных метров. Пожар ликвидирован в 16.56", - сообщил официальный представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК Нурсултан Нурахметов.

По его информации, из дома было эвакуировано 80 человек, в том числе 20 детей. Для временного их размещения акиматом области определена близ расположенная школа-интернат для слабовидящих.

Также Нурахметов отметил, что огонь быстро распространился из-за нарушений правил пожарной безопасности.

Условиями, способствовавшими быстрому распространению пожара, явилось отсутствие огнезащитной обработки деревянной обрешетки кровли, наличие горючего мусора в чердачном помещении, а также старое рубероидное гидроизоляционное покрытие дома. Причина возникновения пожара устанавливается", - заключил он.

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