Тараз. 16 октября. Kazakhstan Today - Жителей пятиэтажного дома эвакуируют в Таразе из-за пожара, передает Kazakhstan Today.

По информации официального представителя Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК Нурсултана Нурахметова, сообщение о пожаре в пятиэтажном жилом доме в микрорайоне 2 поступило на пульт 101 Тараза в 15.30.

К моменту прибытия первого пожарного расчета в 15.34 происходило горение открытым пламенем кровли на ориентировочной площади 100 квадратных метров. В настоящий момент проводится эвакуация жителей и тушение пожара", - уточнил представитель КЧС.

В ликвидации задействованы 46 человек личного состава и 9 единиц пожарной техники ДЧС. Кроме того, сотрудниками полиции произведено оцепление территории дома.

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