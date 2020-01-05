Два человека погибли, восемь пострадали в ДТП на трассе Кокшетау - Атбасар

Кокшетау. 4 января. Kazakhstan Today - В пятницу вечером на трассе Кокшетау - Атбасар произошло дорожно-транспортное происшествие, жертвами которого стали два человека, передает Kazakhstan Today.

Авария произошла в 18.00 в 20 километрах от села Балкашино Сандыктауского района.

33-летняя жительница Нур-Султана была за рулем автомашины марки Hyundai Accent. Двигаясь в направлении Атбасара, она не справилась с рулевым управлением и выехала на полосу встречного движения, где допустила лобовое столкновение с автомашиной марки Toyota Camry под управлением 36-летнего жителя города Акколь", - сообщили в пресс-службе ДВД Акмолинской области.

В результате ДТП водитель и 32-летняя пассажирка Hyundai Accent от полученных травм скончались на месте происшествия. Восемь человек госпитализированы с различными телесными повреждениями, среди них пятеро детей.

По факту ДТП возбуждено досудебное производство по статье УК РК "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Назначены необходимые экспертизы, ведётся следствие, уточнили в полиции.

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