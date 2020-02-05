В Актау ребенок скончался, предположительно, от менингококковой инфекции

Актау. 4 февраля. Kazakhstan Today - В Актау от неизвестной инфекции скончался восьмилетний мальчик, передает Kazakhstan Today.

У восьмилетнего мальчика, по словам врачей, сначала поднялась температура, а через несколько часов он оказался уже в реанимации. Медики полагают, что это была менингококковая инфекция. Но точную причину смерти назвать пока никто не может, сообщает Astana.tv

Данное заболевание - это менингококковая инфекция. Состояние при поступлении было очень тяжелое, у ребенка было антисептическое состояние, шок 2-й - 3-й степени, начинался ДВС-синдром, это при кровотечении, кровь очень тяжело остановить", -рассказала заведующая отделением детской инфекционной больницы Мангистауской области Ирина Карякина.

После этой трагедии под наблюдение взяли всех детей, с кем контактировал восьмилетний Орынбасар. В группу риска попали сразу сто воспитанников спортивной школы, где занимался умерший.

Нашлись некоторые родители, которые все-таки подумали, что Олимпус просто кишит инфекциями и тому подобное, но так как сами сотрудники СЭС пришли, нам предписание дали, сказали проветривать и увлажнять полностью, проводить влажную уборку, все снаряды, кварцевание. Сотрудники СЭС не стали нам вообще не говорили про карантин", - сообщила директор спортивного зала Асем Нсанбаева.

Точную причину гибели ребенка покажут результаты экспертизы. Орынбасар занимался спортом вместе с двумя младшими братьями. Отмечается, что это не первый случай подобного заболевания в регионе. Недавно в детскую больницу поступил двухлетний ребенок. Медикам удалось стабилизировать его состояние.

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