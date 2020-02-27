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В Павлодаре водитель ЗИЛа насмерть сбил женщину (ВИДЕО)

26.02.2020, 10:58 11665
В Павлодаре водитель ЗИЛа насмерть сбил женщину (ВИДЕО)
Павлодар. 26 февраля. Kazakhstan Today - В Павлодаре водитель ЗИЛа насмерть сбил 43-летнюю женщину, передает Kazakhstan Today.
 
25 февраля, в 14.00, в Павлодаре 63-летний водитель автомашины ЗИЛ-431412 совершил наезд на 43-летнюю женщину, сообщает Polisia.kz. 

 
Инцидент произошел на регулируемом пешеходном переходе напротив дома 96/2 по улице Ермака. От полученных травм пострадавшая скончалась в больнице. По данному факту проводится следствие. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Автомобиль водворен на штрафную стоянку.
 

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