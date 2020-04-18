Алматы. 17 апреля. Kazakhstan Today - Казахстанские сейсмологи зарегистрировали землетрясение на территории Кыргызстана, передает Kazakhstan Today.

Сетью сейсмических станций ГУ "Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция" 17 апреля 2020 года, в 10.34 (17 апреля 2020 года в 04.34 по Гринвичу), зарегистрировано землетрясение.

Эпицентр землетрясения расположен в 454 километрах на юго-запад от города Алматы, на территории Кыргызстана.

Энергетический класс землетрясения - 9,8. Магнитуда MPV - 4,0. Глубина - 5 километров.

Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства