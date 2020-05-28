Уральск. 27 мая. Kazakhstan Today - В Уральске сгорел обменный пункт с деньгами, передает Kazakhstan Today.

Пожар произошел 27 мая, около 18.00, в кафе "Пивовар", которое расположено по улице Шолохова. Очевидцы успели заснять на видео клубы черного дыма, а также момент взрыва. Как стало известно, огонь перебросился и на соседнее здание, в котором располагается обменный пункт, пишет "Мой город"

Заместитель начальника управления полиции Уральска Жантемир Иманалиев сообщил, что в момент пожара в обменнике находилась кассир. Она сразу же выбежала из здания.

Кассир не успела закрыть сейф и деньги сгорели. Владелец обменного пункта тоже приехал на место, и сейчас он будет считать, сколько денег там сгорело", - рассказал Жантемир Иманалиев.

Как рассказал руководитель ДЧС ЗКО Жасулан Джумашев, вызов о том, что горит кафе "Пивовар", поступил в 18.10. Примерная площадь пожара составила 250 квадратных метров.

Из-за того, что рядом находятся две автозаправочные станции, мы перешли на вызов по рангу №3 и подняли весь гарнизон. Стояла задача - локализовать в срочном порядке. Со слов хозяина кафе, пожар начался в шашлычной, сотрудник которой оставил без присмотра огонь. Точную причину возгорания сможем сказать только после лабораторных исследований. Из здания пожарные вынесли три газовых баллона, два кислородных баллона. Один газовый баллон взорвался до приезда пожарных подразделений", - рассказал Жасулан Джумашев.

На месте ЧП работали 83 пожарных и 22 единицы техники.

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