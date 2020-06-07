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Взрывом автоцистерны в Атырау разрушено здание

05.06.2020, 11:47 8776
Взрывом автоцистерны в Атырау разрушено здание
Атырау. 5 июня. Kazakhstan Today - В результате взрыва автоцистерны в Атырау пострадали четыре человека. Также разрушено рядом стоящее здание, передает Kazakhstan Today.
 

Утром 5 июня в Атырау, по улице Атамбаева, на территории ТОО "ПромГаз" во время слива газовоздушной смеси произошла утечка газа, а также взрыв с последующим возгоранием кабины автоцистерны марки "Форд". При взрыве было разрушено рядом стоящее здание в 60-70 метрах", - сообщили в ДЧС Атырауской области.

 
По данным ведомства, четыре человека получили ожоги и были доставлены в больницу: топливозаправщик АЗС, водитель газовоза и два сотрудника ДЧС Атырауской области - командир отделения и пожарный ПЧ-4.
 
На вызов выехали 25 сотрудников и 4 единицы техники ДЧС Атырауской области. Вызов о взрыве поступил в 07.58, в 09.58 пожар был ликвидирован. Причина пожара ущерб устанавливаются. 

 

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