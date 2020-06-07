Взрывом автоцистерны в Атырау разрушено здание

Атырау. 5 июня. Kazakhstan Today - В результате взрыва автоцистерны в Атырау пострадали четыре человека. Также разрушено рядом стоящее здание, передает Kazakhstan Today.

Утром 5 июня в Атырау, по улице Атамбаева, на территории ТОО "ПромГаз" во время слива газовоздушной смеси произошла утечка газа, а также взрыв с последующим возгоранием кабины автоцистерны марки "Форд". При взрыве было разрушено рядом стоящее здание в 60-70 метрах", - сообщили в ДЧС Атырауской области.

По данным ведомства, четыре человека получили ожоги и были доставлены в больницу: топливозаправщик АЗС, водитель газовоза и два сотрудника ДЧС Атырауской области - командир отделения и пожарный ПЧ-4.

На вызов выехали 25 сотрудников и 4 единицы техники ДЧС Атырауской области. Вызов о взрыве поступил в 07.58, в 09.58 пожар был ликвидирован. Причина пожара ущерб устанавливаются.





При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства