Костанай. 6 июня. Kazakhstan Today - Тела трех человек обнаружили в сгоревшем дачном домике в Лисаковске, передает Kazakhstan Today.



"6 июня, в 02.05, в специализированную пожарную часть №3 Лисаковска поступило сообщение о том, что горит дачный домик на территории дачного общества "Урожайная-2". К моменту прибытия пожарного расчета дачный домик был полностью охвачен открытым огнем на площади 35 квадратных метров", - сообщили в пресс-службе ДЧС Костанайской области.



Пожар ликвидирован в 03.34.



"На месте происшествия обнаружены останки трех обгоревших тел", - уточнили в ДЧС.



Для выяснения причины пожара на месте работают сотрудники испытательной пожарной лаборатории ДЧС Костанайской области. Назначена судебная экспертиза. Прибыла оперативно-следственная группа отдела полиции Лисаковска.



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства