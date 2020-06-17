Операцию по спасению заблудившихся в горах детей завершили в Туркестанской области

Туркестан. 16 июня. Kazakhstan Today - В Толебийском районе Туркестанской области завершена спасательная операция по спуску с гор заблудившихся детей, передает Kazakhstan Today.



"По состоянию на 14.00 найденные в горах два подростка спущены с гор спасателями. Спасательная операция длится более 5 часов, затрудняется скалистой местностью, высокогорьем и крутыми склонами. В 11.48 один подросток был спущен с опасной высоты и передан сотрудникам скорой медицинской помощи, осмотрен врачами, состояние удовлетворительное, телесных повреждений нет. В 12.50 второго подростка спасатели с использованием снаряжения подняли на высоту 50 метров, далее спускают его в пешем порядке по тропинке более полутора часов", - рассказали в пресс-службе КЧС МВД РК.



Как сообщалось ранее, днем 15 июня в пяти километрах от села Бургулюк Толебийского района Туркестанской области из зоны отдыха "Бургулюк", группа в составе 25 человек, из них трое взрослых и 22 ученика вышли отдыхать у подножья гор. Группа из 9 учеников и 1 воспитателя вышла в горы днем, а 6 учеников и 1 воспитатель самостоятельно спустились с горы, 3 ученика заблудились.



"В 22.48 после спуска с гор воспитатель сообщил информацию на номер 112 о происшествии. С 23.00 проводились поисково-спасательные работы силами оперативно-спасательного отряда ДЧС города Шымкента, ДЧС Туркестанской области, бригады скорой медицинской помощи, отдела полиции. В 00.58 16 июня поисковой группой ОСО ДЧС города Шымкента обнаружено тело подростка 2003 года рождения, который сорвался с обрыва. Тело спущено и передано полиции", - сообщили в КЧС.



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства