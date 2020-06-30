В Португалии завершено расследование инцидента с самолетом Air Astana в 2018 году

Нур-Султан. 29 июня. Kazakhstan Today - Департамент по предупреждению и расследованию авиационных происшествий Португалии (GPIAAF) завершил расследование авиационного инцидента с техническим рейсом 1388 авиакомпании Air Astana, произошедшего в ноябре 2018 года, передает Kazakhstan Today.

GPIAAF сообщил, что детальное изучение средств управления полетом самолета показало неправильную установку кабельной системы управления элеронами во время технического обслуживания в Португалии, сообщает телеканал "Хабар 24"

Модификация, выполненная в соответствии с сервисным бюллетенем Embraer (SB 190-57-0038), изменила опору для прокладки кабеля в самолете. Это изменение усложнило понимание команд системой управления элеронами.

Из отчета следует, что один из компонентов системы управления полетом вышел из строя. Действия по устранению неполадок со стороны поставщика технического обслуживания при поддержке изготовителя самолета длились 11 дней. Однако в этот период не был выявлен разворот кабелей элеронов.

Также до вылета неправильная работа элеронов, вызванная перестановкой контрольных кабелей, не была выявлена в ходе эксплуатационных проверок самолета", - говорится в отчете.

Стоит подчеркнуть, что португальские расследователи авиационного происшествия отметили профессиональные действия и навыки управления самолетом экипажа казахстанского воздушного судна.

Экипажу, который понимал, что был без эффективного управления самолетом, удалось - при значительных усилиях - минимизировать колебательные движения при высоких конструкционных нагрузках, задействованных во время некоторых маневров восстановления, и использовать скрещенные команды. Немедленно была объявлена чрезвычайная ситуация, пытались диагностировать причину ненормального крена самолета, продолжая бороться за контроль над ним, не имея признаков неисправности от систем самолета, только постоянные оповещения о ненормальных полетах. Ситуация не улучшалась, и выполненные траектории заставили самолет и людей на борту выдерживать интенсивные перегрузки, в некоторых случаях самолет терял контроль над собой на несколько мгновений. Учитывая критичность ситуации, команда несколько раз запрашивала команды, чтобы иметь возможность добраться до моря. Экипаж понимал, что элероны ведут себя беспорядочно, и поэтому любая команда для крена самолета была сведена к минимуму. Получив некоторый контроль над ситуацией, экипаж полетел на восток и начал следовать плану полета, определенному авиадиспетчером для аварийной посадки в аэропорту. После двух нестабилизированных заходов на посадку только при третьем заходе самолет смог безопасно приземлиться", - написано в заключении департамента.

В настоящее время авиакомпанией приняты меры по многим аспектам отчета и недавно обсуждены некоторые детали происшествия с Авиационной администрацией Казахстана.

Как и в любом инциденте такого рода, мы всегда можем научиться тому, что поможет в будущем избежать подобных случаев. Это сложный самолет, который требует значительной подготовки и понимания. Доклад является весьма всеобъемлющим, и потребуется несколько месяцев, чтобы завершить оценку содержащихся в нем рекомендаций. Весь казахстанский национальный экипаж этого самолета проделал отличную работу, посадив на землю самолет, который был фатально испорчен. И этот отчет станет свидетельством профессионализма и самопожертвования экипажа, ешл готовности направить воздушное судно в Атлантический океан ради избежания жертв на земле", - сказал генеральный директор AAK Питер Гриффитс.

Командир воздушного судна успешно посадил его в аэропорту города Бежа. Авиационная администрация выражает признательность экипажу за профессионализм и авиакомпании Air Astana за соответствующую подготовку, которая сделала это возможным.

Напомним, в ноябре 2018 года самолёт авиакомпании Air Astana Embraer-190 выполнял перегоночный рейс KC1388 из авиационно-технического центра Португалии в Казахстан. В ходе облета сработал сигнал технической неисправности. Экипаж принял решение сесть на запасном аэродроме в городе Бежа . Посадка осуществлена благополучно. На борту находились только члены экипажа.

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