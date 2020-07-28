Полиция ищет свидетелей двойного наезда на пешехода на трассе Самара - Шымкент

Актобе. 27 июля. Kazakhstan Today - Департамент полиции Актюбинской области разыскивает очевидцев ДТП, произошедшего вечером 24 июля на трассе Самара - Шымкент, передает Kazakhstan Today.

Примерно в 22.50 водитель автомашины марки КамАЗ, двигаясь по автодороге Самара - Шымкент со стороны жилого массива Рауан, возле съезда на Ипподром допустил наезд на пешехода, который пересекал проезжую часть справа налево по ходу движения транспортного средства. Двигавшаяся позади КамАЗа автомашина марки "Мерседес" серебристого цвета допустила вторичный наезд на лежащего на проезжей части пешехода и скрылась с места происшествия. В результате ДТП пешеход скончался на месте", - сообщили в пресс-службе полиции.

По ее информации, за рулем "Мерседеса" серебристого цвета находился мужчина азиатской внешности, который был одет в шорты и футболку. Полиция просит откликнуться свидетелей и очевидцев ДТП.

Свидетелей и очевидцев просим позвонить по телефонам: 102; 936-403; 936-408; 8 705-735-38-33; 8 775 149-93-59. Также можно обращаться в управление дознания ДП Актюбинской области, кабинет №403", - уточнили в пресс-службе.

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