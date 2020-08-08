Система Orphus

Скончался водитель внедорожника, пострадавший при взрыве на АЗС в Есике

07.08.2020, 16:35 7102
Скончался водитель внедорожника, пострадавший при взрыве на АЗС в Есике
Есик. 7 августа. Kazakhstan Today - Скончался 72-летний водитель внедорожника, пострадавший при взрыве на АЗС в Есике, передает Kazakhstan Today.
 
В управлении здравоохранения Алматинской области сообщили, что 72-летний водитель погиб из-за травм, несовместимых с жизнью, около 20 часов 6 августа в Енбекшиказахской многопрофильной межрайонной больнице. 
 

Второй человек, пострадавший от взрыва, находится на лечении в хирургическом отделении. Состояние средней тяжести", - сообщили облздраве.

 
Напомним, 6 августа результате ДТП в Есике Алматинской области на АЗС произошел взрыв. Внедорожник наехал на газовую емкость (4 кубометра), произошел разрыв емкости с последующим взрывом и возгоранием двух машин марки Hyundai Tucson и Land Cruiser Prado, а также сухой травы на площади 0,07 гектара (700 квадратных метров). 
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая