Скончался водитель внедорожника, пострадавший при взрыве на АЗС в Есике

В управлении здравоохранения Алматинской области сообщили, что 72-летний водитель погиб из-за травм, несовместимых с жизнью, около 20 часов 6 августа в Енбекшиказахской многопрофильной межрайонной больнице.
Второй человек, пострадавший от взрыва, находится на лечении в хирургическом отделении. Состояние средней тяжести", - сообщили облздраве.
Напомним, 6 августа результате ДТП в Есике Алматинской области на АЗС произошел взрыв. Внедорожник наехал на газовую емкость (4 кубометра), произошел разрыв емкости с последующим взрывом и возгоранием двух машин марки Hyundai Tucson и Land Cruiser Prado, а также сухой травы на площади 0,07 гектара (700 квадратных метров).
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