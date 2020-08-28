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Взрывное устройство в акимате Семея не обнаружено

27.08.2020, 18:37 5590
Взрывное устройство в акимате Семея не обнаружено
Семей. 27 августа. Kazakhstan Today - Взрывное устройство в акимате Семея не обнаружено, передает Kazakhstan Today.
 
Сегодня, в 17.00, в административном здании акимата Семея завершены оперативные мероприятия по ранее поступившему сообщению о взрывчатом устройстве.
 

Поводов для беспокойств нет. Взрывчатые вещества специалистами не обнаружены", - сообщили в пресс-службе департамента полиции ВКО.

 
Сотрудниками полиции принимаются меры по установлению лица, сообщившего ложное сообщение на оперативный канал 102.
 

В настоящий момент УП Семея начато досудебное производство по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 273 УК РК (Заведомо ложное сообщение о готовящемся акте терроризма), санкция которого предусматривает лишение свободы на срок до шести лет", - рассказал начальник департамента полиции ВКО Сагат Мадиев.

 

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