Две женщины пострадали в результате пожара в пятиэтажке в Костанае

Костанай. 9 сентября. Kazakhstan Today - Две женщины пострадали в результате пожара, произошедшего во вторник в пятиэтажном доме в Костанае, передает Kazakhstan Today.

По информации пресс-службы ДЧС Костанайской области, сообщение о пожаре в квартире пятиэтажного дома по улице Мирошниченко, 3 поступило 8 сентября, в 19.16. Первый пожарный расчет прибыл к месту вызова через 6 минут.

Было установлено: горит квартира на 1-м этаже в жилом пятиэтажном доме. Из-за сильного задымления пожарные вывели на улицу через лестничные марши 15 жителей подъезда №2. Некоторых граждан пришлось эвакуировать с балконов при помощи ручных пожарных лестниц", - сообщили в пресс-службе.

Пожар был локализован в 19.39, полностью потушить огонь площадью 35 квадратных метров удалось в течение 30 минут.

В результате пожара пострадали две женщины, проживающие в квартире, где произошел пожар. Одна из них, 1972 года рождения, доставлена в реанимационное отделение городской больницы. Состояние другой женщины, 1938 года рождения, врачи оценивают как удовлетворительное", - уточнили в ДЧС.

На месте происшествия работали 21 сотрудник личного состава трех городских пожарных частей и 4 единицы техники.

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