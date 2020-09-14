Кокшетау. 13 сентября. Kazakhstan Today - Акмолинские спасатели потушили крупный пожар в Целиноградском районе, передает Kazakhstan Today.

12 сентября, в 18.53, в селе Акмол Целиноградского района произошел пожар в двухэтажном отдельно стоящем здании ТОО "Экопак Астана" по производству картонных упаковок на площади 800 квадратных метров с последующим обрушением кровли здания.

Сложность пожара была в том, что на втором этаже здания находится производство картонных упаковок. В 21.52 пожар был локализован. В 01.10 - полностью ликвидирован. В ликвидации пожара были задействованы силы и средства ДЧС Акмолинской области и Нур-Султана, департаменте полиции, воинской части и местных исполнительных органов. Жертв и пострадавших нет. Предварительная причина пожара выясняется.

Служба пожаротушения ДЧС Акмолинской области напоминает жителям и гостям области о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности. Нельзя оставлять включенными в электрическую сеть бытовые электронагревательные приборы, использовать поврежденные электрические розетки и включатели. В случае возникновения пожара необходимо незамедлительно сообщать в противопожарную службу по телефонам 101 и 112.

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