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В Акмолинской области за один день в двух авариях погибли три человека

20.09.2020 13420
Кокшетау. 20 сентября. Kazakhstan Today - В Акмолинской области за один день в дорожно-транспортных происшествиях погибли три человека, передает Kazakhstan Today.
 
19 сентября в полицию Астраханского района поступило телефонное сообщение от фельдшера районной больницы о том, что в селе Астраханка по улице Достык был совершен наезд на пешехода.
 
Инцидент произошел в темное время суток, около 9 часов вечера. 57-летний водитель автомашины Lada Niva двигался по улице Достык. 51-летний пенсионер переходил дорогу. Водитель, не заметив пешехода, совершил наезд на него. В результате пешеход получил серьезную травму и скончался в больнице.
 
В тот же день в полицию Жаксынского района поступило сообщение от 31-летнего местного жителя о том, что на шестьдесят седьмом километре автодороги Жаксы - Державинск, возле села Монастырка, лежит перевернутая машина.
 
Выяснилось, что 19-летний водитель Lada-21703, проживающий в Костанайской области, двигался из Нур-Султана в сторону Аркалыка. Не справившись с рулевым управлением из-за разгерметизации переднего левого колеса, мужчина допустил опрокидывание автомашины в кювет. В результате аварии от полученных травм скончались 19-летний водитель и 18-летний пассажир.
 
По двум фактам ДТП полицейские начали досудебное производство по части 3 статьи 345 УК РК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными).
 

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