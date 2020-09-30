Система Orphus

В Алматинской области засняли видео жестоких собачьих боев

29.09.2020 6265
Талдыкорган. 29 сентября. Kazakhstan Today - На видео попала сцена жестоких собачьих боев, устроенных в селе Узынагаш Алматинской области, передает Kazakhstan Today. 
 
По словам автора поста, в селе Узынагаш Алматинской области устраивают собачьи бои.
 

На кадрах видно, что собаки дерутся не на жизнь, а на смерть. Также видно, что хозяева животных очень радуются. Видимо, из-за того, что срубили бабла. Как вы считаете, нужно ли запретить такие турниры?" - написал автор в Instagram.

 
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая