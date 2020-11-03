В Шымкенте бетонная плита раздавила рабочего из Узбекистана

Как сообщает Otyrar.kz, на строительной площадке жилого комплекса во время работ на монтажника упала плита. Гражданин Узбекистана, 1987 года рождения, от полученных травм скончался на месте.
Инспекторы по труду собирают информацию о работодателе и о том, насколько законно были оформлены трудовые отношения. Затем, планируют приступить к расследованию несчастного случая.
27 октября в Шымкенте во время установки лифта погиб 26-летний рабочий.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства