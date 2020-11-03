В Шымкенте бетонная плита раздавила рабочего из Узбекистана

Шымкент. 2 ноября. Kazakhstan Today - Трагедия произошла 31 октября в микрорайоне Нурсат, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает Otyrar.kz , на строительной площадке жилого комплекса во время работ на монтажника упала плита. Гражданин Узбекистана, 1987 года рождения, от полученных травм скончался на месте.

Инспекторы по труду собирают информацию о работодателе и о том, насколько законно были оформлены трудовые отношения. Затем, планируют приступить к расследованию несчастного случая.

27 октября в Шымкенте во время установки лифта погиб 26-летний рабочий.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства