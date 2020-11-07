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В Шымкенте подросток погиб в результате отравления угарным газом

06.11.2020 3295
Шымкент. 6 ноября. Kazakhstan Today - В Шымкенте отмечают рост числа отравившихся угарным газом. 92 жителя города отравились угарным газом только с начала октября, передает Kazakhstan Today. 
 
Как сообщает Otyrar.kz, 6 ноября на номер 103 поступил сигнал об отравлении. 
 

К сожалению, от угарного газа скончался подросток 12 лет, его отец в тяжелом состоянии. 5 ноября тоже было два вызова, один мальчик в коме, другой находится в тяжелом состоянии в центре гипербарической оксигенации. Мы просим жителей максимально соблюдать правила безопасности дома", - рассказал исполняющий обязанности руководителя управления здравоохранения Шымкента Бакытжан Позилов.

 
30 октября дети отравились угарным газом в Мангистауской области.
 

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