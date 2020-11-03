В Мангистауской области дети отравились угарным газом

Актау. 2 ноября. Kazakhstan Today - Происшествие случилось 30 октября в одном из домов в селе Кызылтобе-2 Мунайлинского района, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает " Лада ", отравились дети 2016 и 2017 годов рождения.

По информации ДЧС региона, произошло возгорание в результате детских игр с огнем и отсутствия надзора со стороны родителей. Первым прибыл отдел пожарной части №5. Пожар локализован до прибытия спасателей. Младший сержант гражданской защиты М. Суйесинов своевременно оказал детям первую доврачебную помощь. В настоящее время их состояние стабильное и они доставлены в Областную детскую больницу.

27 октября в Западно-Казахстанской области при пожаре 16-летняя девочка смогла спасти троих детей. Ее мать погибла в результате отравления угарным газом.

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