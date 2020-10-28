Школьница спасла трех детей из пожара в Западном Казахстане

Уральск. 27 октября. Kazakhstan Today - В Западно-Казахстанской области при пожаре погибла женщина. Ее 16-летняя старшая дочь смогла спасти троих детей, передает Kazakhstan Today.

Трагедия произошла сегодня ночью. В 03.12 в поселке Жанибек Жанибекского района Западно-Казахстанской области произошел пожар в двухквартирном частном жилом доме.

С места пожара с признаками отравления угарным газом была госпитализирована хозяйка дома, 1983 года рождения, которая, не приходя в сознание, скончалась. До прибытия пожарных подразделений старшая дочь хозяйки дома, 2004 года рождения, через оконный проем вынесла трех малолетних детей", - сообщил официальный представитель МЧС РК Талгат Уали.

По его словам, предположительная причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования. Пожар локализован в 04.56. На месте происшествия пожарные спасли от пожара вторую часть двухквартирного дома, не дав огню распространится дальше. На место происшествия выезжали семь сотрудников и две единицы техники ДЧС ЗКО и семь сотрудников одна единица техники РОП.

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