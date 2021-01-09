В Алматинской области овца застыла на морозе

Талдыкорган. 8 января. Kazakhstan Today - В соцсетях распространяется видео, на котором заснята замерзшая насмерть овца, передает Kazakhstan Today.

Видео предположительно снято в Алматинской области. В последние дни температура воздуха в регионе опускалась ниже 30 градусов.

2021 год, шестой день первого месяца. В Жансугурове овца замерзла на месте", - говорит мужчина за кадром.

После этого он пинает животное, и оно падает на снег.

Сильные морозы регистрируются по всему Казахстану. Жители Павлодара жалуются на холод в квартирах. Полицейские СКО спасли в сильный мороз две семьи с детьми.





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