Полицейские СКО спасли в сильный мороз две семьи с детьми

Петропавловск. 6 января. Kazakhstan Today - Очень сильные морозы в Северном Казахстане заставили пересмотреть график работы патрульной полиции. На трассах круглосуточно находятся по 14-16 автопатрулей, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает Polisia.kz , задача патрулей - мониторинг ситуации на дорогах и оказание помощи водителям.

3 января полицейские спасли две семьи с детьми, выехавшие под ночь из райцентра Сергеевка в Петропавловск. В это время температура воздуха была -34, с ветром -40.

При патрулировании трассы патрульные заметили припаркованную из-за поломки "десятку" на трассе близ села Новоникольское. В салоне находились водитель, две женщины и пятеро детей. Один из них грудной. Все они возвращались из Сергеевки в Петропавловск.

Инспекторы батальона патрульной полиции Николай Фоменко и Шалкар Капезов для водителя вызвали из села Новоникольское подмогу. Детей и женщин стражи правопорядка ночью на своей патрульной машине довезли до поста "Рубеж-Южный", где их пересадили в патрульную машину городского батальона. Полицейские доставили их домой.

Водителю помогли устранить неисправность, и он также благополучно добрался в областной центр.

Аналогичный случай произошел 2 января. На трассе в СКО в 32-градусный мороз сломался автомобиль с детьми. На помощь семье также пришли полицейские.

Ранее жителей СКО попросили не выходить из дома.

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