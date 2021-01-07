Жителей СКО попросили не выходить из дома

Петропавловск. 6 января. Kazakhstan Today - Жителей Северо-Казахстанской области призвали на время отказаться от прогулок и дальних поездок, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает Петропавловск.news , несколько дней подряд в регионе сохраняются 30-градусные морозы.

За первые дни 2021 года в травматологический пункт обратились за медицинской помощью 167 североказахстанцев. По словам врача-травматолога-ортопеда многопрофильной больницы Вали Бедешева, из 167 пострадавших 75 человек пострадали от уличных травм, 12 пациентов пришлось госпитализировать, в том числе 5 человек с обморожениями. С начала 2021 года количество случаев обморожения больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Мы рекомендуем во время сильных морозов не выходить из дома без особой необходимости, в первую очередь это касается пожилых людей. Им следует обращаться к соседям или родственникам, чтобы те купили продукты или лекарства. Также, если вы всё же решили выйти на мороз, то одевайтесь как можно теплее, обязательно с собой должны быть варежки, на ногах удобная обувь", - посоветовал жителям региона Вали Бедешев.

2 января на трассе в СКО в 32-градусный мороз сломался автомобиль с детьми. На помощь семье пришли полицейские.

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