На трассе в СКО в 32-градусный мороз сломался автомобиль с детьми

Петропавловск. 3 января. Kazakhstan Today - В Северо-Казахстанской области полицейские пришли на помощь семье, у которой на трассе сломался автомобиль, передает Kazakhstan Today.

Под вечер 2 января семья из Тайынши возвращалась домой из села Смирново. Температура на улице в этот момент опустилась ниже -30 градусов. В пути у автомобиля из-за сильного мороза выкипело масло, он остановился, сообщает Петропавловск.news

В экстремальный мороз на трассах области постоянно дежурят патрули дорожной полиции. 2 января таких автопатрулей было 15, один из них пришел на помощь людям, оказавшимся в степи в неработающем автомобиле.

Житель райцентра Тайынши с семьей возвращался домой из Смирново. В пути у него сломалась машина, но долго задержаться на трассе, к счастью, не пришлось. Вовремя подоспевшие сотрудники батальона патрульной полиции Арман Оралов и Дмитрий Кравченко помогли добраться семье Прахтий, отбуксировав машину в райцентр", - говорится в сообщении пресс-службы департамента полиции Северо-Казахстанской области.

При этом в машине находились дети 4 и 6 лет.

Масло в машине выкипело, скорее всего, из-за мороза. Но я не успел даже разобраться, в чем дело, как подъехали сотрудники полиции и предложили свою помощь", - рассказал Роман Прахтий.

Несмотря на то, что с 14.30 3 января дороги открыты, полицейские просят воздержаться от дальних поездок.

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