Найдены черные ящики упавшего в Индонезии самолета

Нур-Султан. 10 января. Kazakhstan Today - Спасатели обнаружили черные ящики потерпевшего крушение самолета индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air, передает Kazakhstan Today.

Ранее удалось найти вероятное место крушения лайнера в Яванском море, напоминает РИА Новости . По словам спасателей, обломки лежат на глубине 23 метра.

Boeing 737-500 авиакомпании Sriwijaya Air потерпел крушение накануне днем. Через несколько минут после вылета из аэропорта Джакарты он пропал с экранов радаров, а затем упал в воду недалеко от острова Лаки. При этом, как сообщило поисково-спасательное управление Индонезии, самолет не подавал аварийный сигнал.

По данным авиакомпании, на борту было 62 человека: 56 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они индонезийцы. Причины крушения пока не называются.





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