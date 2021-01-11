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Найдены черные ящики упавшего в Индонезии самолета

10.01.2021 14689
Нур-Султан. 10 января. Kazakhstan Today - Спасатели обнаружили черные ящики потерпевшего крушение самолета индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air, передает Kazakhstan Today. 
 
Ранее удалось найти вероятное место крушения лайнера в Яванском море, напоминает РИА Новости. По словам спасателей, обломки лежат на глубине 23 метра.
 
Boeing 737-500 авиакомпании Sriwijaya Air потерпел крушение накануне днем. Через несколько минут после вылета из аэропорта Джакарты он пропал с экранов радаров, а затем упал в воду недалеко от острова Лаки. При этом, как сообщило поисково-спасательное управление Индонезии, самолет не подавал аварийный сигнал.
 
По данным авиакомпании, на борту было 62 человека: 56 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они индонезийцы. Причины крушения пока не называются.

 

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