В Павлодарской области перевернулся автобус с пассажирами

Павлодар. 4 февраля. Kazakhstan Today -3 февраля, в 19.30, 63-летний водитель одного из ТОО Экибастуза, управляя автобусом "Вольво", двигался в южном направлении по автодороге Экибастуз - КП Батыр в районе станции Южная и, не справившись с управлением, съехал в кювет, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает Polisia.kz , в момент инцидента в автобусе находились 30 человек, все сотрудники ТОО.

В полиции сообщили, что в результате ДТП пассажиры и водитель не пострадали. Позже для пассажиров был предоставлен другой автобус. По результатам освидетельствования водитель трезв. Автобус водворен на специальную штрафную стоянку. Проводится проверка.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства