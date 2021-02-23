Шесть человек погибли в ДТП на Западе Казахстана

Уральск. 22 февраля. Kazakhstan Today - Шесть человек погибли, один получил травмы в результате ДТП на автодороге Уральск-Атырау, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, жуткое ДТП произошло сегодня, недалеко от поселка Тайпак. На автодороге столкнулись Toyota и Lada, пишет "Мой город"

По информации пресс-службы управления здравоохранения ЗКО, шесть человек погибли на месте аварии, еще один доставлен в больницу села Тайпак. Его состояние сейчас уточняется.

На месте работают сотрудники полиции. Другие подробности ДТП выясняются.

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