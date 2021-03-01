В Актау после травли насекомых погибли два человека

Актау. 28 февраля. Kazakhstan Today - Полиция Актау расследует групповое отравление жильцов дома, произошедшее после того, как их соседка травила насекомых, передает Kazakhstan Today.

В Центре общественных коммуникаций Мангистауской области рассказали, что жительница Актау без предупреждения соседей продезинфицировала свою квартиру препаратом "Квикфос", который используют для уничтожения насекомых. После обеззараживания она покинула квартиру.

Спустя время здоровье соседей стало ухудшаться. В результате в одной из соседних квартир погибли мать и дочь. Еще шесть человек экстренно госпитализировали", - добавили в центре.

Назначена судебно-медицинская экспертиза. Управление полиции Актау ведет досудебное расследование.

Данный факт зарегистрирован в управлении полиции Актау в соответствии с частью 4 статьи 304 Уголовного кодекса (Нарушение санитарных правил или гигиенических нормативов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), наказание - от пяти до десяти лет лишения свободы.

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