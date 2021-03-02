Авария с провалившимся грузовиком оставила без тепла жилые дома, объекты здравоохранения и образования Алматы

Алматы. 1 марта. Kazakhstan Today - Провалившийся в Алматы грузовик, повредил трубопровод диаметром 500 миллиметров и оставил без тепла объекты образования, здравоохранения и жилые дома, передает Kazakhstan Today.

В ТОО "Алматинские тепловые сети" сообщили, что груженный песчано-гравийной смесью (общая масса - 27 тонн) КамАЗ заехал на территорию, под которой расположена так называемая внутриквартальная тепловая камера.

Ее перекрытие, не рассчитанное на сверхбольшие нагрузки, не выдержало вес крупнотоннажного грузовика, и автомобиль провалился внутрь теплокамеры", - сообщили в "АлТС".

Грузовик повредил трубопровод диаметром 500 миллиметров, что привело к временному отключению от теплоснабжения 336 многоквартирных жилых домов, 86 частных жилых домов, девяти объектов здравоохранения, десяти детских садов и шести объектов образования. Без тепла остались объекты, расположенные в квадрате улиц Казыбаева - Назарбаева - Достык - Тайманова, пишет портал inAlmaty.kz

18 специалистов алматинских тепловых сетей ведут аварийно-восстановительные работы. По мнению инженеров, повреждение сегмента тепломагистрали не скажется на параметрах теплоэнергии, поставляемой другим потребителям. Восстановить теплоснабжение планируется к 23 часам.

Стоит отметить, что повреждённая тепломагистраль была введена в эксплуатацию в 1978 году.





Напомним, в результате инцидента с грузовиком в Алматы пострадали водитель и работник предприятия, находившийся рядом с местом происшествия.

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