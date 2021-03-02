Грузовик провалился под землю в Алматы: есть пострадавшие

Алматы. 1 марта. Kazakhstan Today - В Алматы грузовик провалился под землю, полиция выясняет обстоятельства происшедшего, передает Kazakhstan Today.

По месту данного происшествия осуществлен выезд следственно-оперативной группы управления полиции Медеуского района по территориальности. Обстоятельства устанавливаются. Далее будет дана правовая оценка произошедшему", - проинформировали в пресс-службе департамента полиции Алматы.

В управлении здравоохранения города сообщили, что водитель провалившегося грузовика получил сотрясение и травму грудной клетки средней тяжести. Он был доставлен в городскую клиническую больницу №4. Кроме того, пострадал сотрудник предприятия, находившийся рядом с местом происшествия.





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