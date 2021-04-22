В Алматы ночью на остановке найден двухлетний мальчик

АЛМАТЫ. 21 АПРЕЛЯ - Житель Алматы обнаружил двухлетнего мальчика на остановке в районе Северного кольца, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Информация об обнаружении малыша была опубликована на странице rozysk_kz в Instagram

Как рассказали в пресс-службе департамента полиции Алматы, мужчина, нашедший мальчика, отвел его к себе домой, умыл, переодел, а утром, 20 апреля, обратился в полицию.

Для мальчика была вызвана скорая медицинская помощь, его доставили для обследования в Детскую клиническую больницу №2, сейчас он находится там. Между тем сотрудники ювенальной полиции Жетысуского района занимаются поиском мамы, её личность предположительно установлена. Это женщина, у которой есть двое малолетних детей, и она ранее попадала в поле зрения полиции как неблагонадёжная мать. Как сообщили в управлении полиции Алатауского района, ранее она оставляла несколько раз этого малыша", - рассказали в полиции.

В пресс-службе отметили, что ребенок, кроме слова "мама", ничего не говорит и имени своего не называет.

В данное время полиция разыскивает мать, после чего в отношении неё будут приняты меры в соответствии с законодательством.

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